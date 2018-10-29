К Первому каналу подан иск из-за «Ждуна»

Московское ООО «Си ди лэнд контакт» предъявило требования к Первому каналу на сумму 3 млн рублей.

Компании принадлежат права на произведение с условным наименованием «Ждун», пишут «Ведомости». CD Land выкупила исключительные права на «Ждуна» в России и СНГ у автора — голландского скульптора Маргарет ван Брифорт в прошлом году.

Как следует из картотеки арбитражных дел, иск поступил в арбитражный суд 24 октября и пока не принят к производству. Рассматривать дело будет судья Екатерина Титова, специализирующаяся на спорах о защите интеллектуальных прав и деловой репутации.

Ранее киностудия Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского подала иск к ООО «Смешарики» на 126,8 млн рублей.

