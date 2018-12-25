Арестованный в Керченском проливе украинский моряк написал письмо из СИЗО

Фото: commons.wikimedia.org / Министерство обороны Украины

Один из задержанных в Керченском проливе и позже арестованных украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО. Его послание в Facebook опубликовала журналистка телеканала UATV Таисия Турчин.

В письме Эйдер на русском языке рассказывает об условиях содержания в «Матросской тишине», отметив наличие книг, электрочайника, холодильника и теплых батарей.

Он отметил, что ему поскорее хочется вернуться на Украину и он надеется на «скорейшее политическое решение».

Напомним, 25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

Корабли были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских кораблей «заготовленной заранее провокацией», которая связана с выборами президента Украины.