В России на некоторых дорогах собираются увеличить лимит скорости

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) собирается увеличить разрешенный лимит скорости на некоторых трассах.

Так, увеличение допустимой скорости с 90 км/ч до 110 км/ч коснется Пермского края на участке трассы Р-242 до Екатеринбурга и Псковской области на участках трассы М-9 «Балтия», Р-23, Р-56 и А-212. Лимит до 130 км/ч. повысят на платных трассах М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

В настоящее время лимит скорости в 110 км/ч. действует на шести российских федеральных трассах. В планах Росавтодора увеличить скорость на трассах Р-22 «Каспий», А-289 Краснодар — Керчь, Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск, М-8, Р-217, М-5, А-370, пишут «Известия».

Отмечается, что в этом году скоростной режим был изменен только на четырех участках автодороги М-7 «Волга» в Татарстане с 70 до 90 км/ч, а после ремонта до 110 км/ч разрешили разгоняться на трассе А-121 «Сортавала».

Ранее сообщалось, что ГИБДД Татарстана разрешит автомобилистам разгоняться до 110 км/ч на большом участке трассы М-7. Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов рассказал, что с ноября на трех федеральных дорогах ввели систему «тотального контроля» скорости. Так, на участке М-7 протяженностью 428 км, на дорогах Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск будет полностью просчитываться скорость водителей. Подробнее о технических новинках, которые в ближайшее время появятся на дорогах республики, — в интервью «Реальному времени».