Трамп может уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла.



Американский лидер разочарован очередным повышением учетной ставки, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Президент «много раз за последние несколько дней» в частном порядке говорил об увольнении Пауэлла. Некоторые из советников Трампа предупредили президента, что увольнение главы ФРС будет «катастрофическим шагом». При этом они не уверены, что Трамп все же выступит против Пауэлла.

Напомним, ФРС США ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25 — 2,5% с 2 — 2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. Повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США обвалило рынки по всему миру.