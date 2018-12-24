Борис Ротенберг может завершить карьеру футболиста, но останется в «Локомотиве»

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг может завершить профессиональную карьеру во время зимнего перерыва.



По информации Sport 24, в ближайшее время в клубе обсудят вопрос о переходе 32-летнего игрока на должность в структуре клуба. Если стороны придут к согласию, то Ротенберг завершит карьеру и начнет работу в спортивном департаменте «железнодорожников».



Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2019 года. Во время кубкового матча с «Рубином» в начале декабря Ротенберг получил травму крестообразных связок колена и выбыл из строя на полгода. Игрок уже перенес операцию.



В нынешнем сезоне Ротенберг принял участие лишь в одном матче Российской Премьер-лиги, выйдя на замену во втором тайме встречи с «Анжи» в конце августа. Еще в 15 играх защитник оставался на скамейке запасных.

Отметим, что Ротенберг — сын предпринимателя Бориса Ротенберга, а также родной брат Романа Ротенберга, главы штаба сборной России по хоккею и вице-президента питерского СКА.