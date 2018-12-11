Путин попросил не забывать о нуждах рядового человека

Президент России Владимир Путин призвал не допустить, «чтобы за решением глобальных задач прорыва потерялся конкретный человек с его повседневными заботами и нуждами».

«Все наши национальные проекты построены вокруг людей, но в этой связи хотел бы сказать вот что: все эти преобразования, новые технологии и новые проекты, большие, масштабные, должны идти рука об руку с развитием самого общества», — приводит ТАСС слова президента РФ с выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.



По его словам, ориентирами преобразований являются повышение уровня и качества жизни людей, рост экономики, развитие науки и передовых технологий.

Ранее Путин рассказал, какими в России должны быть зарплаты и пенсии.