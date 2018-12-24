Капитан «Ак Барса» Свитов начал тренировки с основным составом после повреждения

Тренер «Ак Барса» Александр Завьялов перед матчем против минского «Динамо» рассказал об изменениях в составе.

— По сравнению с прошлой игрой есть изменения в составе — появился Никита Лямкин, Рома Манухов сыграет. В атакующей линии все без изменений, в воротах сыграет Влад Подъяпольский.

— Чем опасно «Динамо»? Известно, что команды, идущие во второй половине таблицы, могут преподнести сюрприз.

— Так всегда, знаете: команды, которые не попадают в зону плей-офф, играют раскрепощенно, над ними ничего не довлеет. На такую команду нужно выходить сконцентрированно, потому что всякое может быть. Мы должны настроиться на «Динамо» как на лидера чемпионата. Любая недооценка соперника чревата.

— В раскатке принимал участие Александр Свитов. Когда предположительно можно ждать его в игре?

— Да, Саша начал тренироваться с основным составом. Пока на данный момент он готовится. Как только он будет готов, будет играть в основном составе, — приводит слова Завьялова официальный сайт казанского клуба.