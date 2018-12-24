В Сети появилось видео с места падения «метеорита» в Хабаровском крае

Глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов заявил о метеорите, снесшем вершину сопки на подведомственной ему территории. В Сети появилась видеозапись с места событий.

Эксперты считают, что обрушение горы могло вызвать что-то другое. Астроном Владимир Моисеев рассказал «Комсомольской правде», что это происшествие вряд ли вызвано метеоритом, поскольку при падении он бы издал сильный взрыв.

«Мы с коллегами обсудили историю с метеоритом в Верхнебуреинском районе и пришли к выводу, что, скорее всего, причина перекрытия реки не в этом. Это вполне могут быть последствия оползня, или на сопку упало что-то искусственного происхождения. Например, часть какой-нибудь ракеты», — приводит его слова газета.

Астроном также отметил, что при падении обычно наблюдаются подземные толчки, однако хабаровские сейсмологи ничего такого не фиксировали. В то же время, по словам Моисеева, метеорит мог приземлиться по пологой траектории и спокойно столкнуться с землей, но установить это смогут специалисты на месте.

Отмечается, что обрушившаяся горная порода перекрыла реку, что грозит затоплением окрестных деревень.