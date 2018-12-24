Правительство Удмуртии повысило предельный размер тарифа за проезд по Камскому мосту

Правительство Удмуртии установило предельный размер тарифа за проезд по мостам через реки Кама и Буй в районе Камбарки.

Для водителей легковых автомобилей и мотоциклов проезд через Каму обойдется в 356 руб., через Буй — 196 руб., по обоим мостам — 534 руб. Для среднегабаритных автомобилей тарифы составят соответственно 712, 374 и 1 068 руб. Обладателям транспорта третьей тарифной группы — грузовиков и автобусы с габаритной высотой не более 2,6 м и с количеством осей не более двух — проезд обойдется в 1 246, 641 и 1 868 руб. Для водителей более крупных грузовиков и автобусов тариф составит 1 602 руб. за проезд по мосту через Каму, 819 руб. по мосту через Буй и 2 402 руб. — по обоим мостам.

Постановление правительства республики, опубликованное на официальном сайте, вступает в силу с 1 января 2019 года.

Между тем в Региональной инвестиционной компании сообщили, что пока не планируется повышать тарифы.

В настоящее время проезд по обоим мостам в четырех тарифных группах составляет 430, 950, 1 600 и 2100 рублей.