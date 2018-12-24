Пермь оказалась на последнем месте среди городов-миллионников в России по количеству проданных подержанных авто

Пермь заняла последнее место в рейтинге по количеству проданных подержанных авто на тысячу жителей среди российских городов-миллионников. Данные приводит агентство «Автостат» в период с января по ноябрь 2018 года.

Согласно подсчетам экспертов портала, на первом месте расположился Краснодар, где было продано 43 подержанные машины на тысячу жителей. На второй строчке находится Новосибирск с показателем в 39 автомобилей, на третьей — Красноярск — 37.

Челябинск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань расположились в середине рейтинга, где на тысячу жителей приходится 29 реализованных подержанных машин.



Замыкают список Волгоград и Пермь, в которых за отчетный период было продано соответственно 28 и 24 автомобиля с пробегом на тысячу жителей.

Ранее сообщалось, что в России третий месяц подряд растут продажи люксовых автомобилей.