Рапиристы Башкирии забрали все «золото» в Сочи на Кубке России

В Сочи завершился Кубок России по фехтованию. Спортсмены из Башкортостана завоевали все золотые награды рапирного турнира.

В личном первенстве медали разыграли 146 «мушкетеров». В турнире среди женщин победу одержала уфимка Анастасия Иванова, которая в финальном поединке победила Инну Дериглазову — 11:10. Третье место заняли Аделина Загидуллина (Башкортостан) и Марта Мартьянова (Татарстан).

В мужском турнире не было равных чемпиону и бронзовому призеру Олимпийских игр 2016 года Тимуру Сафину. В финале он одолел Дмитрия Жеребченко (Московская область) со счетом 15:9. На третьем месте расположились Тимур Арсланов из Башкортостана и Дмитрий Трофимов из Ярославской области.

Победительницами в командном турнире рапиристок стали Адэлина Бикбулатова, Аделина Загидуллина, Элина Ибрагимова и Анастасия Иванова, в турнире мужчин обладателями Кубка России стали Тимур Арсланов, Тимур Сафин, Аскар Хамзин и Искандер Ахметов.