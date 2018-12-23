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В Башкирии появится пансионат для пожилых людей и инвалидов

20:56, 23.12.2018
В Башкирии появится пансионат для пожилых людей и инвалидов
Фото: pixabay.com

Власти Башкирии реконструируют здание для пансионата в селе Шарипово Кушнаренковского района.

Объект социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов рассчитан на 40 койко-мест. Общий объем инвестиций, вложенных в проект, составит 5,5 миллионов рублей.

Проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Ранее сообщалось, что в России начнут строить малоэтажные дома престарелых со спортзалами.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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