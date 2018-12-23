Власти Крыма позвали делегацию ООН изучить соблюдение прав человека и публично извиниться

Представители стран, которые поддержали в ООН украинскую резолюцию о якобы нарушении прав человека в Крыму, должны сначала побывать в регионе.



Власти Крыма готовы предоставить делегации ООН все возможности для беспристрастного мониторинга, но когда информация о нарушении прав человека не подтвердится, — крымчане должны услышать извинения, передает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера парламента Крыма Ефима Фикса.

Напомним, Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории полуострова нарушения прав человека.



Ранее Генеральная ассамблея ООН уже приняла резолюцию Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря».