«Уфа-Алиса» завершила календарный год поражением от лидера

«Уфа-Алиса» завершила календарный год упорным матчем против лидера чемпионата женской гандбольной Суперлиги России. Победа осталась за тольяттинской «Ладой» — 33:25.

«Уфимские гандболистки немного робко начали встречу, дав сопернику возможность уйти в отрыв, но постепенно вошли во вкус. Пользуясь тем, что Александр Хомутов дал передышку своим лидерам, выпустив на паркет молодежь, „лисицы“ оставили за собой последнее слово в первом тайме, к перерыву сократив отставание от гостей с пяти мячей до двух (12:14)», — сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Однако во втором тайме гостьи не позволили «алисам» подобраться ближе к себе и одержали верх.

Следующие матчи «Уфа-Алиса» проведет в конце января 2019 года.

