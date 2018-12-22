Радий Хабиров встретился в Москве с руководителем «Вертолетов России»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился в Москве с руководителем «Вертолетов России» Андреем Богинским.

Стороны обсудили перспективы развития Кумертауского авиационного производственного предприятия. По словам главы республики, КумАПП — один из градообразующих заводов, «загруженный в последнее время неритмично».

«На этой неделе говорили об этом и с главой Минпрома РФ Денисом Мантуровым. Надеюсь, федеральный центр нас услышит», — написал Хабиров в соцсетях.

Напомним, ранее Радий Хабиров вновь не принял тарифы на вывоз мусора в Башкирии.