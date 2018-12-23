В Саудовской Аравии умер сын основателя королевства
В Саудовской Аравии скончался сын основателя Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда и брат действующего монарха короля Сальмана принц Таляль Абдель Азиз Аль Асуд.
87-летний принц Таляль был двадцатым сыном первого короля Абдель Азиза, родоначальника династии Аль Сауд, сообщает ТАСС.
Он был известен либеральными убеждениями и попытками бороться с консервативной политикой государства.ОбществоВласть
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