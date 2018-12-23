Новости общества

03:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Саудовской Аравии умер сын основателя королевства

02:36, 23.12.2018
В Саудовской Аравии умер сын основателя королевства
Фото: pixabay.com

В Саудовской Аравии скончался сын основателя Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда и брат действующего монарха короля Сальмана принц Таляль Абдель Азиз Аль Асуд.

87-летний принц Таляль был двадцатым сыном первого короля Абдель Азиза, родоначальника династии Аль Сауд, сообщает ТАСС.

Он был известен либеральными убеждениями и попытками бороться с консервативной политикой государства.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты