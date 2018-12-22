МЧС опровергло версию о взрыве метана на шахте в Соликамске

Главное управление МЧС по Пермскому краю опровергло информацию о взрыве метана на Соликамском калийном рудоуправлении-3 (СКРУ-3) Уралкалия.



«МЧС опровергает информацию о взрыве метана на предприятии», — передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС региона.

В „Уралкалие“ сообщили, что произошло задымление на строящемся четвертом стволе рудника „Соликамск-3“.

Напомним, в момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Из выведенных на поверхность работников никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что нарушение технологического процесса могло спровоцировать вспышку метана на руднике.