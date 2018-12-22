Динар Хамидуллин: «На „Русской классике“ в Альметьевске будут условия, приближенные, с чего хоккей начинался»

Защитник альметьевского «Нефтяника» Динар Хамилуллин в преддверии матча «Русской классики» рассказал о своем опыте выступлений на открытых площадках.

— Считанные дни остались до «Русской Классики» в Альметьевске. Вспомнишь, когда последний раз играл на открытом льду?

— Последний раз на открытом льду играл, наверно, лет в 12, еще по школе, когда мы приехали на игру в Кирово-Чепецк. Вот именно официальные игры – такого больше не было. А так, естественно, бывало, что с друзьями где-нибудь на коробке на улице побегаем. И в Казани, когда я играл по молодежке, у нас были тренировки на открытом льду. Там с нами тренер занимался по конькобежной подготовке. «Русская Классика» – это будет очень интересно. Условия, приближенные к тому, с чего хоккей начинался, грубо говоря. Не в тепле где-то, а как на самом деле было всегда – хоккей, мороз, не важно, снег там будет или просто минус тридцать и холодно. Надо, главное, чуть-чуть подготовиться, позакаляться, чтобы не простыть после этой игры, — приводит слова Хамидуллина AllHockey.

Напомним, «Зимняя классика» пройдет в Альметьевске 28 и 29 декабря на Площади Нефтяников. Местная команда «Нефтяник» в рамках чемпионата ВХЛ примет нефтекамский «Торос».