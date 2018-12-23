Каждый пятый россиянин назвал Керченский конфликт событием месяца

Жители России назвали самым запоминающимся событием прошедшего месяца конфликт в Керченском проливе.

Согласно результатам опроса «Левада-центра», 21% россиян считает события на Украине, в том числе столкновение кораблей в Керченском проливе, самыми запомнившимися. Такой же процент опрошенных считает, что ничего запоминающегося не происходило.

При этом личные события в числе запомнившихся назвали 9% респондентов.

Далее следуют забастовки во Франции (7%), рост цен на бензин, ЖКХ и продукты питания, повышение налогов (6%), происшествия (авария, катастрофы и теракты, 5%), а также ситуация вокруг Украинской православной церкви (4%) и спортивные события (4%).