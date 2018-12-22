Новости спорта

15:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Антон Шипулин может закончить карьеру до конца года

14:11, 22.12.2018
Антон Шипулин может закончить карьеру до конца года
Фото: sport-express.ru

О том, что Шипулин вскоре может объявить об окончании карьеры, сообщает «Спорт-Экспресс».

Биатлонист готовился к сезону с резервной сборной России и планировал начать сезон на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, однако так там и не выступил.

Спортсмен сообщал и о том, что на «Ижвеской винтовке», которая является отборочным этапом в национальную команду на Кубок мира, он также не примет участие.

Последним выступлением в карьере Шипулина может стать «Рождественская гонка», которая пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.

Напомним, что 13 декабря стало известно, что австрийская полиция подозревает Шипулина и еще четверых российских биатлонистов в использовании допинга на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене.

СпортОбщество Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты