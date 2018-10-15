Ростехнадзор проводит проверку по факту обрушения на руднике в Пермском крае

Ростехнадзор начал расследование несчастного случая на руднике в поселке Сараны в Пермском крае, где в результате обрушения 15 октября пострадал рабочий.

Как рассказали в ведомстве, специальная комиссия Ростехнадзора уже приступила к выяснению всех подробностей инцидента, сообщает ТАСС. Происшествие не повлияло на работу шахты.

Стоит отметить, что в прошлом году управление проводило проверку на предприятии. В частности, на руднике не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, не проводились работы по продлению срока безопасной эксплуатации оборудования, не выполнялся график технического обслуживания и ремонта производственного оборудования. В итоге предприятие привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Напомним, во время обрушения рудника на предприятии «Сарановская шахта «Рудная» пострадал рабочий. На место выехали оперативные службы, внутри шахты людей нет.