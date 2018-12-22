США выделят Украине 10 млн долларов из-за инцидента в Керченском проливе

США выделят помощь Украине в размере $10 млн после инцидента в Керченском проливе.



Речь идет о дополнительной помощи в ответ на «опасную эскалацию со стороны России» и ее «необоснованные» действия 25 ноября в Керченском проливе Государственный департамент, после одобрения Конгресса, «выделит дополнительно $10 млн… чтобы увеличить военно-морской потенциал Украины», сообщает ТАСС со ссылкой Госдеп США.

Отмечается, что США предпринимают этот шаг совместно с Великобританией и Литвой, которые также планируют увеличить помощь Украине в сфере обороны.

Напомним, 25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

Корабли были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских кораблей «заготовленной заранее провокацией», которая связана с выборами президента Украины.

