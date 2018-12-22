ЦСКА обсуждает с Дзагоевым трехлетний контракт

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб ведет переговоры с полузащитником команды Аланом Дзагоевым по условиям нового контракта. Нынешнее соглашение с игроком истекает летом 2019 года.

«Мы достаточно давно вступили с Аланом в переговоры. Думаю, в итоге достигнем соглашения. Но опыт нас учит, что не только в отношении футболистов, которые часто травмируются, но и вообще в отношении любых игроков нужно по возможности (здесь, конечно, учитывается позиция игрока и агента) предусматривать риски. Считаю, справедливо, когда есть формула в контракте, которая предусматривает фиксированную значительную часть зарплаты — порядка 70 процентов. И 25—30 процентов — обусловленная часть. Чтобы футболист понимал, что он не получает деньги раз месяц, когда смс приходит на телефон и можно вообще ничего не делать, а когда он их зарабатывает!

Мы обсуждали трехлетний контракт. Верим в Алана. Понятно, что соглашение должно предусматривать разумные условия. Особенно с учетом статистики Дзагоева за последние несколько лет. А она, если честно, не очень впечатляет. Хотя все мы признаем, что Алан — очень сильный футболист, много пользы принес ЦСКА. Его важные голы трудно переоценить. Но такова правда жизни», — приводит слова Бабаева Спорт-Экспресс.