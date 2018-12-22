Новости спорта

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Башкирские борцы на поясах завоевали медали на первенстве мира

11:10, 22.12.2018

В Астане (Казахстан) проходит первенство мира по борьбе на поясах. Участниками соревнований стали борцы в возрасте от 18 до 20 лет. В составе сборной команды России выступают спортсмены из Башкортостана — Камилла Елисеева, Ильнар Салимьянов (оба — Уфа), Юлия Зиновьева (Мелеуз) и Нияз Минияров (Октябрьский).

По итогам турнира среди девушек в вольном стиле победителями первенства стали Камилла Елисеева (в/к до 52 кг) и Юлия Зиновьева (в/к до 58 кг). Серебряным призером соревнований стал уфимец Ильнар Салимьянов в весовой категории до 82 кг.

Спорт Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты