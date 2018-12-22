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Стоимость уфимского вратаря Беленова выросла

10:58, 22.12.2018
Стоимость уфимского вратаря Беленова выросла

Сайт transfermarkt обновил стоимость футболистов по итогам года. Самым дорогим игроком «Уфы», по версии авторитетного сайта, остался Александр Беленов, чья стоимость составляет сейчас 4,5 млн евро, сообщает пресс-служба башкирской команды.

В тройку также вошли Сильвестр Игбун (было 2,4, стало 3 млн евро), а также Дмитрий Живоглядов (было 2, стало 2,5 млн евро).

Отметим, что наибольшего прогресса добился полузащитник Оливье Тилль, чья цена возросла больше, чем на 1 млн евро (с 0,45 до 1,5 млн евро).

Уфимцы закончили первую часть чемпионата РПЛ на 14-м месте.

СпортФутбол Башкортостан
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