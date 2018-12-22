Тарифы на электроэнергию в Пермском крае в 2019 году вырастут на 3%

В Пермском крае с 1 января 2019 года увеличится стоимость тарифов на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Региональной службы по тарифам.

В среднем цена на электроэнергию увеличится на 3%. Повышение цен пройдет в два этапа — с 1 января следующего года и с 1 июля. В частности, цена киловатт-часа по одноставочному тарифу для населения составит 3,99 рубля, позже будет увеличена до 4,13 рубля.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в Пермском крае подорожает газ на 1,7%.