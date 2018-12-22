Артем Лукоянов: «Гол дерьмом не пахнет, правильно? Любой гол трудно забить»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукояновпосле победы над «Трактором» (5:3) яркой фразой оценил голы первого периода.

– Наверное, сегодня сказались последствия предыдущего матча. В той игре не отскочили, нас наказал соперник за это. Сегодня удалось довести до хорошего завершения, до победы. Результат есть, но игрой недовольны. Хороший соперник будет – не простит нас за такое, как и «Магнитка» сделала.

Нужно сделать выводы и до такого не доводить, потому что счёт 4:1 – это на 99% победа. Плохая концовка, но разберемся, чтобы в будущем как можно реже такое было.

– В первом периоде два рикошета было у вашей команды, две шайбы забили. Как прокомментируете?

– Эти голы были «мусорные», но гол дерьмом не пахнет, правильно? Любой гол трудно забить. Они нам сегодня помогли, значит все в порядке.

– Чувствуете, что «Трактор» совсем не тот по сравнению с прошлым сезоном?

– Я не знаю, мы выходили и играли. Я не сравниваю их с предыдущим годом. Выиграли – идем дальше, — приводит слова Лукоянова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет в понедельник, 24 декабря, в Минске против местного «Динамо». Начало игры в 17.00 мск.

