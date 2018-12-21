Зинэтула Билялетдинов: «К Педану есть вопросы»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги домашнего матча против челябинского «Трактора» (5:3), отметив, что у него есть вопросы к игре защитника Андрея Педана.



— Я считаю, что сегодня не хватало куража и эмоций. Видимо, мы много оставили в игре с «Магниткой», переживали за прошлый матч, это чувствовалось. Ребята играли через «не могу» не в плане физики, а в плане эмоций, заставляли себя. Второй период был неплохой, третий, в принципе, тоже неплохой, но допускали, к сожалению, ошибки. Видимо, какая-то психологическая усталость была. В целом результата достигли, это тоже очень важно. Остальное будем поправлять.

— Андрей Педан сегодня вернулся в состав. Как он вам?

— У меня есть к нему вопросы.

— Какого плана?

— Это я с ним сам поработаю.

— Третий период — это больше психологическая усталость или физическая?

— Не думаю, что физическая. К сожалению, есть такой момент, он существует. Надо поправлять его просто. Надо играть до конца. Какой бы счет ни был, надо уметь доводить встречу до победы, продолжать играть.

— Как это объяснить?

— Я разберусь сам, я объясню, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет в понедельник, 24 декабря, в Минске против местного «Динамо». Начало игры в 17.00 мск.