«Ак Барс» проиграл «Металлургу» по буллитам
Казанский «Ак Барс» проиграл по буллитам магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Казани. Основное время завершилось со счетом 3:3. У «Ак Барса» отличились Артем Михеев, Джастин Азеведо и Данис Зарипов. Соперник ответил шайбами Йозефа Яндача, Ииро Пакаринену и Мэтта Эллисона. В серии буллитов сильнее оказался «Металлург» — 2:3.
Ранее «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» со счетом 3:1. 21 декабря казанцы сыграют против челябинского «Трактора».
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