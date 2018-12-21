В Совет главных технологов ведущих предприятий Татарстана вошли представители ГК ТАИФ

21 декабря в стенах КНИТУ-КХТИ состоялось первое заседание вновь созданного коллегиального органа республики — Совета главных технологов предприятий Татарстана. В него вошли специалисты ведущих промышленных структур региона, предприятий химической, нефтехимической и машиностроительной отраслей: КАМАЗа, Завода «Элекон», КМПО, ТАНЕКО и др. Группу компаний ТАИФ представляют «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».

На первом заседании от имени руководства республики выступал замминистра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев.

Основные цели Совета главных технологов — обеспечить прямые и адресные контакты между ведущим инженерным вузом республики — КНИТУ, и наукоемкими производствами Татарстана, выстроить долговременную эффективную работу. «Мы хотим сделать нашу связь с промышленными предприятиями еще теснее, чтобы наша совместная работа стала системной», — обозначил свою позицию ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко.

«Считаю, что идея создания Совета главных технологов очень своевременна, — отметил Алексей Савельчев. — Мы часто критикуем фундаментальную науку и отраслевые вузы за то, что они мало внимания уделяют работе с промышленными предприятиями. Предложенный КНИТУ формат взаимодействия позволит уточнить проблематику и определить планы совместной работы. Эта связка должна быть плотнее и реализовываться в разных формах», — подчеркнул в своем выступлении Савельчев.

«Такая форма взаимодействия имеет перспективу. Не секрет, что отраслевые предприятия испытывают сейчас определенный кадровый голод, и возможным путем решения этой проблемы является подготовка собственных кадров, работа с молодежью, начиная со студенческой скамьи, а учитывая опыт КНИТУ, возможно, уже и со школьной», — высказал уверенность директор департамента перспективного развития НПП «ГКС» Евгений Кузнецов.

Первое заседание Совета было посвящено вопросам интеграции производства и высшего, а также среднего специального образования, согласования структур образовательных программ с потребностями конкретных производств. Серьезное внимание участники встречи уделили теме формирования списков актуальных, стоящих перед предприятиями прикладных задач и возможности привлечения к их проработке аспирантов и научных коллективов КНИТУ.

Есть уже и конкретные решения: к следующему заседанию (оно состоится в марте 2019 года) предприятия должны подготовить свои предложения по профилям подготовки студентов КНИТУ, а университету предстоит проработать предложения по профориентационной, образовательной и научно-исследовательской деятельности.