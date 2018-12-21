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Цена на нефть упала ниже $53 за баррель

15:58, 21.12.2018
Цена на нефть упала ниже $53 за баррель
Фото: realnoevremya.ru

Стоимость нефти марки Brent впервые с сентября прошлого года опустилась ниже $53 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На 14.27 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,93%, до 53,3 доллара за баррель, ранее показатель достигал отметки в 52,92 доллара. Цена фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,85%, до 45,49 доллара за баррель.

С начала недели Brent и WTI подешевели почти на 12%.

Среди трейдеров растет опасение, что мер ОПЕК+ по сокращению добычи может оказаться недостаточно для устранения излишка предложения нефти на рынке, особенно в случае, если материализуется ряд рисков и темпы роста мировой экономики снизятся.

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