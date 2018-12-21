ФНС: в Башкирии вовремя налоги платит половина жителей

В Башкирии на начало декабря задолженность по налогам составила 17,3 млрд рублей. Об этом сообщили в УФНС по РБ.

По данным ведомства, к установленному сроку уплаты имущественных налогов за прошлый год свои обязательства исполнила только половина налогоплательщиков. От физических лиц поступило 2,8 млрд рублей.

В ведомстве добавили, что гражданам, не уплатившим налоги своевременно, уже начисляются пени. В начале 2019 года должникам будут выставлены требования на уплату недоимки, в отношении них начнется применение мер принудительного взыскания.

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