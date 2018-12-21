Депутат Госдумы прокомментировал установку новогодней елки с кладбища в Стерлитамаке

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал ситуацию с установкой новогодней елки в Стерлитамаке.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» парламентарий назвал местных чиновников «бездарными и некомпетентными». Он подчеркнул, что действие властей можно расценить как нанесение ущерба городу, поэтому данным вопросом должна заняться прокуратура.

Также Владимир Бурматов заявил, что инцидентом уже заинтересовались в Госдуме.

Напомним, ранее в Стерлитамаке местный житель увидел, как рабочие на старом кладбище вдоль Стерлибашевского тракта срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова дерево, которое росло там 25 лет. Мужчины не стали скрывать, что везут ель на Новый год в город.