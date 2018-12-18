В Башкирии елку для ледового городка спилили на городском кладбище

Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке привезли с городского кладбища.

Местный житель увидел, как рабочие на старом кладбище вдоль Стерлибашевского тракта срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова дерево, которое росло там 25 лет. Мужчины не стали скрывать, что везут ель на Новый год.

Позже выяснилось, что елку должны были доставить в микрорайон Строймаш для новогоднего праздника. Однако впоследствии дерево было распилено и брошено, а на его место установили другое «страшное, высохшее, желтое», по словам горожан, дерево, пишет издание Proural.

В настоящее время полицейские начали поиск причастных к самовольной вырубке ели на территории городского кладбища.

Напомним, ранее во время задержания башкирский чиновник потерял сознание в своем кабинете.