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Элвин Грей стал самым дорогим «новогодним артистом» Татарстана

14:12, 21.12.2018
Элвин Грей стал самым дорогим «новогодним артистом» Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Самым дорогим татарским певцом стал Радик Юльякшин (более известный как Элвин Грей) с гонораром для корпоративов в предновогодние недели до 0,5 млн рублей за выступление.

Цена выступления певца на декабрьских корпоративах выросла в 2,5 раза, с 200 тыс. до 500 тыс. рублей — за всего лишь часовую программу.

При этом бывший лидер рейтинга самых дорогих певцов Татарстана Салават снизил гонорар с 1 млн до 300 тыс. рублей.

Подробно о самых дорогостоящих выступлениях звезд татарской эстрады — в материале «Реального времени».

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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