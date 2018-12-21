Элвин Грей стал самым дорогим «новогодним артистом» Татарстана

Самым дорогим татарским певцом стал Радик Юльякшин (более известный как Элвин Грей) с гонораром для корпоративов в предновогодние недели до 0,5 млн рублей за выступление.



Цена выступления певца на декабрьских корпоративах выросла в 2,5 раза, с 200 тыс. до 500 тыс. рублей — за всего лишь часовую программу.

При этом бывший лидер рейтинга самых дорогих певцов Татарстана Салават снизил гонорар с 1 млн до 300 тыс. рублей.

Подробно о самых дорогостоящих выступлениях звезд татарской эстрады — в материале «Реального времени».