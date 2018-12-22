Средний размер потребительского кредита в Татарстане составил 146,6 тысячи рублей

По итогам ноября 2018 года средний размер выданных потребительских кредитов в Республике Татарстан составил 146,6 тысячи рублей, что на 33,1% больше показателей ноября 2017 года (110,2 тысячи рублей).

По данным НБКИ, в целом по России средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 185,9 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель увеличился на 19,4% (или на 45,3 тысячи рублей, в ноябре 2017 года — 140,6 тысячи рублей).

В ноябре 2018 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был зафиксирован в Москве (470,0 тысячи рублей), Московской области (324,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (302,9 тысячи рублей), Ямало-Ненецком АО (268,8 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском АО (263,8 тысячи рублей).