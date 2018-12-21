В Удмуртии трое мужчин скончались, выпив жидкость для розжига угля

Следком завершил расследование по факту смерти трех человек в результате употребления жидкости для розжига угля.

По данным проверки, 30 ноября этого года года трое жителей Селтинского района в возрасте 47, 54 и 59 лет выпили жидкость для розжига угля, которая содержит в своем составе токсичные вещества. Двое мужчин скончались на месте, третий — в больнице.

В СУ СКР по Удмуртии рассказали, что в 2018 году на территории региона после употребления спиртосодержащих жидкостей, не предназначенных для внутреннего употребления, погибли пять человек, что в пять раз больше, чем в 2017 году.

Напомним, Россия заняла третье место в рейтинге стран мира по числу смертей от злоупотребления алкоголем.