Комиссия одобрила создание трех проектов на ТОСЭР в Челнах

Правительственная комиссия Татарстана одобрила создание трех проектов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны».



Среди проектов — ООО «Камский настил», учрежденное Фаилом Шарифуллиным, владельцем «ТЭМПО». Компания займется производством универсального решетчатого настила. Проект оценивается в 89,33 млн рублей, пишут Chelny-biz.ru.

ООО «РУСАК» Василия Маньковского предложило проект по выпуску скоростных гусеничных вездеходов. Проект оценивается в 89,6 млн рублей. Выход на серийное производство планируется в 2024 году (производство 144 вездеходов).

ООО «Кениг Модуло Ру Челны» займется организацией на базе КИП «Мастер» производством каркасов крепления облицовочной панели кабины и штампованными изделиями и гибками труб для производства поперечной балки. Проект оценивается в 125 млн рублей и планирует выйти на серийное производство в 2024 году.

Напомним, что в конце ноября для ТОСЭР Челнов комиссия одобрила три проекта. Среди них: «Организация производства бытовой техники Haier», «Организация производства бурильного агрегата для ремонта скважин БАРС 100» и «Производство кондитерского изделия «Чоко Рай».

