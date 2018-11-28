ТОСЭР Челнов и Чистополя пополнятся шестью новыми проектами

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Набережных Челнов и Чистополя пополнятся шестью новыми проектами. Решения об этом были приняты на заседании Инвестиционного совета РТ и комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР под председательством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Так, для ТОСЭР Челнов одобрили проекты «Организация производства бытовой техники Haier», «Организация производства бурильного агрегата для ремонта скважин БАРС 100», и «Производство кондитерского изделия «Чоко Рай» на автоматической линии», сообщает пресс-служба президента РТ.

ТОСЭР Чистополя пополнят проекты «Строительство завода по производству комплектующих для погружных энергоэффективных установок электроцентробежных насосов», «Организация инновационного высокорентабельного производства поточной промышленной круглогодичной переработки высокотоксичных отходов птицеводства в готовое органоминеральное гранулированное удобрение» (Альметьевский муниципальный район) и «Создание экотуристического парка «Дикая ферма» (Рыбно-Слободский муниципальный район).

Ранее Песошин утвердил проект завода спецобуви на ТОСЭР «Чистополь».