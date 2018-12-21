Автомобили Kia будут адаптироваться к эмоциям водителя

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia представит систему Real-time Emotion Adaptive Driving (R.E.A.D), которая адаптирует автомобиль к эмоциональному состоянию водителя.

Технология разработана совместно с Массачусетским технологическим институтом. Она анализирует в реальном времени эмоциональное состояние водителя с помощью искусственного интеллекта и на основе полученных данных оптимизирует внутреннее пространство салона, чтобы создать для человека максимально комфортные условия и повысить безопасность поездок.

Презентация системы пройдет на выставке потребительской электроники Consumer Electronic Show (CES) в Лас-Вегасе, которая пройдет в январе 2019 года, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что Kia Rio вошла в число самых угоняемых автомобилей в России.