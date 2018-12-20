Депутаты Госдумы обратятся в прокуратуру по факту гибели оленя в Воронеже

Депутаты Госдумы обратятся в прокуратуру, после того как в Воронеже нашли мертвого оленя. Животное также было связано.

По словам главы комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в надзорном ведомстве проверят законность и адекватность действий других ведомств.

Он отметил, что если жестокое обращение с животными имеет место и на это закрывают глаза, то это повод для вмешательства прокуратуры, пишут «Дни.ру».

Ранее в прессе появились публикации о мертвом олене, который был найден связанным на Ленинском проспекте Воронежа. Владельцами животного оказались организаторы квест-шоу.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил создать в структуре МВД или Россельхознадзора «зоополицию».



В ее ведение будут входить контроль над соблюдением прав животных и пресечение жестокого обращения с ними. По мнению парламентария, наличие «зоополиции» будет оказывать превентивное воздействие на возможных правонарушителей.