Курс евро превысил 78 рублей впервые с конца сентября

Курс евро поднялся выше 78 рублей. Это произошло впервые с 24 сентября.

Как сообщает RT со ссылкой на данные торгов, по состоянию на 18.50 курс евро повысился на 1,22 рубля и составил 78,02 рубля.

Курс доллара вырос на 92 копейки, до 68,38 рубля. Валюта преодолела порог в 68 рублей впервые с 14 ноября.

Ранее руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин рассказал «Реальному времени», что курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 67—68,35 рубля за $1, а курс евро — 75,5—78,0 руб./евро.