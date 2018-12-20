Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня выше 68 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 67,0—68,35 за 1$, а курс евро — 75,5—78,0 руб./евро. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, курс рубля будет находиться под влиянием озвученной накануне риторики ФРС США относительно денежно-кредитной политики на 2019 год, нефтяные котировки тоже, в свою очередь, будут оказывать определенное давление на рубль.

Отмечается, что небольшая стабилизация котировок черного золота может нарушиться из-за еженедельного отчета EIA об увеличении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Накануне эксперт прогнозировал курс доллара к рублю в интервале 66,45—67,25 за 1$.