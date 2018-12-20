Бюджет Нижегородской области на 2019—2020 гг. утвержден бездефицитным, на 2021 — с профицитом

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли сегодня на заседании бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В 2019 году доходы и расходы областного бюджета прогнозируются в размере по 165,6 млрд рублей.

В 2020 году доходы и расходы прогнозируются на уровне 168 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

В 2021 году доходы запланированы в объеме 173,4 млрд рублей, расходы — 171,9 млрд рублей, профицит — 1,5 млрд рублей.

В областном бюджете предусмотрены средства на реализацию мероприятий национальных проектов. Так, на 2019 год из федерального бюджета на реализацию мероприятий национальных проектов будет привлечено около 14 млрд рублей (без учета средств Пенсионного фонда, с учетом средств ПФР — более 20 млрд рублей). Объемы средств на финансирование мероприятий национальных проектов будут увеличиваться в течение года как за счет федерального, так и областного бюджетов.