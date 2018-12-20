В Татарстане зарегистрировали татарскую породу лошадей

Татарская порода лошадей официально зарегистрирована как отдельная порода. Пока количество особей этой породы составляет около 300 лошадей.

«Разведением татарской породы лошадей мы начали заниматься в 2005 году. 4 декабря 2018 года получили официальное разрешение заниматься этим видом деятельности», — приводит «Татар-информ» слова замглавы Минсельхоза РТ Назипа Хазипова.

Он рассказал, что татарская порода разводится для участия в спортивных мероприятиях и для производства кумыса. По словам Хазипова, лошади этой породы очень выносливы, зимой могут находить корм даже под снегом, преодолевают за день расстояние до 100—120 км.