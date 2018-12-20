Акционеры En+ одобрили перерегистрацию компании в России

Акционеры En+ Group на внеочередном собрании акционеров 20 декабря в Париже одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде.

За перевод компании под российскую юрисдикцию проголосовали абсолютное большинство акционеров — 99,997%, передает ТАСС.

Акционеры также одобрили изменение учредительного договора и устава компании и утвердили изменение наименования группы с даты его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц РФ. Так, полное название компании, утвержденное акционерами, — Международная компания публичное акционерное общество «Эн+ груп», сокращенное — МКПАО «Эн+ груп».