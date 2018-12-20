Роскомнадзор попросили заблокировать сайты Госдумы и «Единой России»

Эксперт по кибербезопасности, основатель компании Vee Security Александр Литреев направил в Роскомнадзор обращение с требованием заблокировать сайты Госдумы, партии «Единая Россия» и «Вести.ру».



По словам автора, сайты используют сервисы Google Analytics и «Яндекс.Метрика» по сбору персонифицированной информации. В данных случаях у пользователей не спрашивают согласия на обработку персональных данных. Таким образом, они нарушают закон так же, как заблокированный РКН проект «Умное голосование» Алексея Навального, пишет Znak.com.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ресурс 2019.vote нарушил требования закона «О персональных данных», не уведомил пользователей о том, что использует сервисы Google Analytics и «Яндекс.Метрика». О блокировке стало известно накануне, 20 декабря.