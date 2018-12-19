Суд заблокировал сайт «Умного голосования» Навального
Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать сайт «Умного голосования» Алексея Навального за нарушение правил хранения персональных данных.
Согласно решению судьи, блокируется не только страница сайта, но и ее копии (зеркала), сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что сайт недоступен в России с 7 декабря, когда была одобрена предварительная блокировка в рамках обеспечительных мер.Происшествия
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