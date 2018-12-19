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Суд заблокировал сайт «Умного голосования» Навального

11:12, 19.12.2018
Суд заблокировал сайт «Умного голосования» Навального
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать сайт «Умного голосования» Алексея Навального за нарушение правил хранения персональных данных.

Согласно решению судьи, блокируется не только страница сайта, но и ее копии (зеркала), сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что сайт недоступен в России с 7 декабря, когда была одобрена предварительная блокировка в рамках обеспечительных мер.

Происшествия
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