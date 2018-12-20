Из «Нижнего Новгорода» уйдут легионеры Спэтару и Чирьяк

Защитник «Нижнего Новгорода» Артем Семейкин проведет весеннюю часть первенства России в «Чайке», которая лидирует в зоне «Юг» ПФЛ. Об этом корреспонденту «Матч ТВ» сообщил спортивный директор ФК «Нижний Новгород» Александр Липко.

Кроме того, «Нижний Новгород» планирует расстаться с легионерами — нападающими Дану Спэтару из Молдавии и хорватом Ловре Чирьяком. Оба перешли в нижегородскую команду в прошлое зимнее трансферное окно. Спэтару за это время провел 14 матчей, забив два мяча, на счету Чирьяка 25 игр и также два гола.

Клуб планирует усилиться 3-4 новичками, в первую очередь в линии атаки. По данным «Матч ТВ», на просмотр могут приехать форварды из Африки.

Подготовку к весенней части команда Дмитрия Черышева начнет в Кисловодске 6 января.