В Уфе будет показан фильм «Первый чемпион Габдрахман Кадыров»

29 января 2019 года Башгосфилармония приглашает всех любителей спорта и почитателей таланта Габдрахмана Кадырова на презентацию короткометражного фильма Радика Кильмаматова «Первый чемпион Габдрахман Кадыров».

Как сообщают организаторы, в проекте выступят супруга и муза выдающегося спортсмена Назифа Кадырова, творческие друзья Идрис Газиев, Геннадий Родионов, Александр Лынник, Рамиль Бадамшин. В вечере примут участие члены клуба имени Г. Кадырова. Специальный гость — многократный чемпион России и мира по мотогонкам на льду Николай Красников.

В фойе будет представлена уникальная выставка — мотоцикл спортсмена и редкие фотографии из личного архива спортсмена.

Габдрахман Кадыров — гордость Башкортостана, единственный в СССР 6-кратный чемпион мира в мотогонках на льду, чемпион Европы, 3-кратный чемпион СССР в командных гонках. Более 10 лет выступал за сборную СССР, затем работал в ней старшим тренером, тренировал уфимскую команду «Башкирия». Немцы и англичане иногда для краткости называли его Габ. И без того огромная популярность отважного башкирского гонщика усиливалась его внешним сходством с членами группы «Битлз», за что в стране Туманного Альбиона в журнале «Спидвей Стар» и других изданиях его часто называли «битл-боем». Высочайшая надежность Г. Кадырова сделали его «первым номером» советской команды в последующих мировых финалах.

С 1993 ежегодно в Уфе проводятся Всероссийские соревнования памяти Габдрахмана Кадырова.